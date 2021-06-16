شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 5 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قفط التعليمى بقنا، عن تعافي وخروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا، بعد تماثلهم للشفاء وخضوعهم لبرتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة.

قال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، إن خروج 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، ليرتفع إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 410 حالة خروج منذ بدء الموجة الثانية.