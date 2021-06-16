أخبار مصر

تعافي وخروج 5 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي بقنا

0 نشر
محمد حمدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 5 حالات من مستشفى قفط التعليمي بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قفط التعليمى بقنا، عن تعافي وخروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا، بعد تماثلهم للشفاء وخضوعهم لبرتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة.

قال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، إن خروج 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، ليرتفع إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 410 حالة خروج منذ بدء الموجة الثانية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا