شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم ورئيس هيئة تنشيط السياحة يتفقدان مدرسة الخزف والفخار بقرية تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، مدرسة الخزف والفخار بقرية «تونس» للوقوف على أعمال صناعة الخزف والفخار، والترويج السياحي للقرية.

جاء ذلك بحضور النائب محمد طه الخولي عضو لجنة السياحة، والنائبة الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، والاستاذة سوزان مصطفى رئيس لجنة الحملات السياحية بوزارة السياحة والاثار، والدكتور محمد سامح مدير عام المحميات بالمنطقة المركزية بوزارة البيئة، والاستاذ أحمد شوقي مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، والمحاسب كمال سلومه رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم ، أن الزيارة شملت مدرسة وورشة الفنانة «ايفيلين» لتعليم صناعة الخزف والفخار، ومتابعة مراحل صناعة الخزف والفخار بهذه المدرسة،‏ كما تفقد المحافظ ومرافقوه أحد معارض الخزف والفخار بالقرية.

وخلال كلمته، أكد محافظ الفيوم أن الزيارة تأتي في إطار الترويج للمواقع السياحية والأثرية، والبيئية بالمحافظة، والإستعداد لموسم السياحة القادم، مشيراً إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارتي السياحة والآثار، والبيئة للإعلان عن الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة، لزيادة عدد الزوار والسائحين.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة على العمل على تغيير مفهوم زيارة اليوم الواحد للفيوم إلى عدة أيام، وتنمية الوعي السياحي والأثري للمصريين والأجانب، بالأماكن السياحية بالمحافظة، لافتاً إلى التنسيق لوضع آليات مناسبة لترويج منتجات الحرف اليدوية والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

وخلال الزيارة، وجه رئيس هيئة تنشيط السياحة، بإقامة رحلة لأطفال قرية تونس الذين يعملون بمدرسة وورشة الخزف بالقرية لبعض الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة، وتقديم العديد من الهدايا تحفيزا لهم، لمعرفة آثار بلدهم.