شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ينعى الدكتور سمير أبوزيد رئيس قسم الجراحة الأسبق بطب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور سمير أبوزيد رئيس قسم الجراحة العامة الأسبق بـكلية طب عين شمس.

كما تقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

جدير بالذكر أن الدكتور سمير أبوزيد رائد الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، وأن تاريخ تدريسه بدأ منذ عام 1961، وعقد العديد من البرامج وورش العمل لشباب الباحثين على مدار عشرين عام لتبسيط علم الجراحة ومعاملة المريض وتشخيص"، وشغل منصب رئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس ونال تكريم القسم المصري لكلية الجراحين الأمريكية تقديرًا لما أسهم فيه من تدريس وتدريب لشباب الجراحين.