شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وإسبانيا توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروعات فى البحث العلمى والابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الوكالة الإسبانية للابتكار التابعة لوزارة العلوم والابتكار في إسبانيا (CDTI) مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية اتفاقا يمولان بموجبه أربعة مشروعات تنموية، بصورة مشتركة بين مؤسسات وشركات عامة متخصصة في مجال البحث العلمي من خلال إنشاء اتحادات مصرية إسبانية.

وطرحت هذه المشروعات خلال انعقاد الدورة الرابعة لاجتماعات برنامج التعاون الثنائي المصري الإسباني من أجل الابتكار (ESIP)، المختص بهذه النوعية من المشروعات المشتركة من خلال الهيئات والقطاعات المعنية لدى الجانبين.

وتشمل المشروعات مجالات مثل الزراعة، وإدارة الموارد المائية، والصحة والبناء، والطاقة المتجددة، البيئة، فضلا عن قطاعات الصناعة التقليدية.

وانطلق التعاون بين كلا من وكالة الـ(CDTI) ولجنة الـ(ESIP) المصرية الإسبانية بموجب مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة في 30 يونيو 2016 لدفع التعاون بين الجانبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وفي هذا الإطار، عقد الطرفان منذ ذلك الحين خمس دورات اجتماعات ثنائية، تلقت 39 اقتراحا.

وتقدر ميزانية المشروعات الأربعة بنحو مليوني يورو (1.913) مليون يورو، تضطلع الجهات الإسبانية بنسبة 67% منها، والجهات المصرية بنسبة 33%، وتشمل المشروعات تركيب أنظمة ري حديثة بالتنقيط الجوفي، وهي مبادرة فعالة تناسب البلاد التي تعاني من الإجهاد المائي المرتفع الذي لا يتطلب إدارة فعالة للمياه فحسب، بل يتطلب أيضًا الاستخدام الآمن لموارد المياه البديلة لمياه الري.

كما تشمل دراسات تطبيقات مستدامة لأنزيمات الكيراتيناز الميكروبي في صناعة الجلود ، ومشروع تخزين الطاقة للأنظمة الشمسية المتكاملة للمباني والصناعات في السوق المصري، يهدف هذا المشروع إلى حل إحدى المشاكل الرئيسية في قطاع الطاقة المتجددة وهي تخزينها.