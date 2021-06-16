شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الرئيس الأمريكى لتغير المناخ يصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، "جون كيري " مبعوث الرئيس الأمريكى لتغير المناخ، قادما على رأس وفد من السعودية، فى زيارة لمصر فى إطار جولة بالمنطقة يبحث خلالها مواجهة تغير المناخ والإعداد لقمة تغير المناخ القادمة.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، إنه من المقرر أن يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات، بينهم سامح شكرى وزير الخارجية لبحث مختلف قضايا تغير المناخ ودعم التعاون بين مصر والولايات المتحدة من الحد من تداعيات تغير المناخ.