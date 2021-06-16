شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لوكسمبورج: لدينا رغبة لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية لوكسمبورج جان ألسبورن: "يوجد مواطنون مصريون يعيشون فى بلادنا، ولدينا رغبة فى تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين"، موضحًا أن مواطنى بلاده لديهم رغبة فى زيارة مصر والاستمتاع بالمنتجعات السياحية لديها.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات تجمع حاليا وزيرة الخارجية سامح شكرى وجان ألسبورن وزير خارجية لوكسمبورج، بمقر وزارة الخارجية.

فيما أشار وزير الخارجية سامح شكرى، إلى إن العلاقة بين البلدين جيدة، وهناك فرص استثمارية جيدة في مصر خاصة بعد برنامج الاصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز التعاون فى ظل وجود رغبة مشتركة بين الجانبين بالخصوص.