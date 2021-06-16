شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث العلمى" تدشن قاعدة بيانات للعينات النباتية المعشبية للحفاظ على الأصول الوراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم قاعدة بيانات وطنية موحدة تستضيفها الأكاديمية وتضم العينات النباتية المعشبية لكل النباتات البرية الممثلة للفلورة المصرية، وذلك بالتعاون مع علماء علم النبات والتصنيف والبيئة النباتية فى كل الجامعات والمراكز البحثية المصرية ويقوم بأعمال التنسيق كلية العلوم جامعة القاهرة.

وقال بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى ، أن ذلك يأتي ضمن عدد من المشروعات الوطنية لربط المعلومات في مجال العلوم والتكنولوجيا عن طريق إنشاء عدد من الشبكات الوطنية، والتى تتضمن الشبكة الوطنية للمعشبات المصرية

وقال الدكتور صقر أن حفظ وتوثيق الأصول الوراثية النباتية والميكروبية والحيوانية (ثروة مصر) يعد من أهم برامج صون الطبيعة التى تتبناها أكاديمية البحث العلمى لحماية الارث الوراثى المصرى من التدهور أو الانقراض أو السرقة وحفظ توثيق حقوق مصر، ويمثل هذا الإرث فى ظل التقدم العلمى المذهل فى الهندسة الوراثية وتطبيقاتها مصدر للجينات اللازمة لكل برامج التربية والتحسين الوراثى وإستنباط أصناف وسلالات نباتية وحيوانية وميكروبية جديدة للغذاء والدواء والكساء والصناعة. وتعتبر الأصول الوراثية من أهم ركائز الأمن القومى لأى دولة والدولة الغنية تعى جيداً أهمية هذه الثروات غير المنظورة وكم من مصادر وراثية نباتية نهبت من الدول الفقيرة وأصبحت الآن مصدراً لثروات ضخمة فى بعض الدول المتقدمة.

و تنفيذ الأكاديمية هذا المشروع القومى الضخم لٱهميته على عدة محاور وهى إنشاء قواعد بيانات للعينات المعشبية المحفوظة، عمل موسوعات علمية للنباتات البرية مدعمة بالبصمات الوراثية، إنشاء شبكة وطنية للعزلات الميكروبية (الفطريات- الطحالب- البكتيريا) وهى أهداف تم تنفيذها بالفعل، وجارى استكمال الموسوعات النباتية وصون وتطوير بنوك الجينات ومتاحف العلوم والحدائق النباتية وموسوعة الأغذية الشعبية.

وأوضحت الدكتورة جينا الفقي، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية، أن البيانات والصور الرقمية من مجموعات النباتات المرجعية في المعشبات المصرية متاحة للجميع عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية، وسيتمكن الباحثين من خلال هذا الموقع من الحصول على معلومات سريعة ودقيقة عن النباتات المصرية للاستخدامات المختلفة (الطبية والزراعية والزينة وغيرها).

وتمتد هذه الخدمات والفوائد المقدمة للعلماء والمستخدمين في جميع أنحاء العالم والفئات المختلفة، والمجتمع ككل، وفي مرحلة لاحقة، سنقوم بالربط مع غيرها من قواعد البيانات في المعشبات والحدائق النباتية بالمعشبات الأجنبية التي يوجد بها عينات نباتية من مصر ومن البلدان العربية الأخرى.