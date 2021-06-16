شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يدعو الحكومة الاسرائيلية لاتخاذ قرارات شجاعة لاستئناف عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هى اختيار الإسرائليين، موضحا أن مصر تتطلع للعمل معها لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة للشعب الفلسطينى، مؤكدا أن مصر ستعمل على استكشاف الجهود التي يمكن خلال انجاح جهود استئناف عملية السلام في المنطقة والتوصل لاتفاق على اساس مبدأ حل الدولتين.

ودعا شكرى الحكومة الإسرائيلية، لاتخاذ قرارات شجاعة للتوصل لاتفاق سلام في المنطقة، مؤكدا ان مصر تتطلع أن يكون هناك نهاية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين كى تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار.