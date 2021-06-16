شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنوفية: تفعيل وحدة «قسطرة القلب» بأشمون وتنسيق بين كل المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تفعيل العمل بوحدة «قسطرة القلب» بأشمون والتنسيق بين كافة المستشفيات داخل المحافظة وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

وأكد جودة أن وزيرة الصحة تعطي تعليمات دائما بتخفيف آلام المرضى ورعايتهم والعمل على تذليل الصعوبات، وهو ما تحرص عليه مديرية صحة المنوفية، التي عقدت اجتماعا حيت تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المديرية تقوم بالاشراف على التنسيق بين المستشفيات ووحدة قسطرة القلب بمستشفى أشمون العام، حيث يتم تحويل الحالات للمستشفى.

وأوضح ان الاجتماع، الذي حضره الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية للشؤون العلاجية والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية للشؤون الوقائية والدكتور عبدالباري العجيزي مدير الطب العلاجي والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، وضع خطط للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

وشدد جودة على ضرورة التنسيق بين جميع المستشفيات العامة والنوعية والمركزية وبين مستشفى أشمون العام (وحدة قسطرة القلب ) برئاسة الدكتور عبدالله بشير، على أن يتم التنسيق بين مديري المستشفيات ورؤساء العنايات بالمستشفيات لتحويل الحالات التي يستدعي تحويلها إلى قسطرة القلب مع عمل تقرير بالحالات وإرساله إلى اللجنة المسؤولة عن ذلك بالمديرية وحسب احتياج الحالات يتم تحويلها إلى وحدة قسطرة القلب بمستشفى أشمون العام لعمل اللازم لها.

ونبه وكيل الوزارة إلى ضرورة توفير المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات وأقسام الطوارئ وخاصة بمستشفى قويسنا المركزى بحيث تكون دائما على استعداد تام لاستقبال حالات الطوارئ على مدار الساعة والعمل على سد العجز من المستلزمات والتأكيد على توفير المستلزمات الطبية وخاصة بعيادات العظام والجراحة والطوارئ بمستشفى قويسنا المركزى وأشمون العام وبركة السبع من أجل مد جسور الثقة بين المنشأة الصحية والمواطنين بمحافظة المنوفية.

وقال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، إن هناك ضرورة لقيام اللجنة المسؤولة عن التنسيق بين مديري المستشفيات ووحدة قسطرة القلب بمستشفى أشمون العام بالتنسيق مع إدارة الطوارئ بالمديرية من أجل سرعة نقل المريض من المستشفى التي يتواجد بها إلى وحدة قسطرة القلب ويتم التنسيق من خلال مدير المستشفى ورئيس العناية بعد تقييم الحالات وعمل تقرير عن حالتها.