شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. جميع المحافظات 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترقب آلاف الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢١، والتي سيتم إعلان نتيجتها نهاية الأسبوع الجاري في كافة محافظات مصر.

وتتيح مديرية التربية والتعليم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال تطبيق إلكتروني عبر الموبايل، أو عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021

وفي وقت سابق، كان عدد من مديريات التعليم في المحافظات أعلنت عن تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أولا بأول بعد نهاية كل امتحان.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021

وقال الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية إن المؤشرات العامة مطمئنة للغاية، مشيراً إلى أنه وجّه جميع المصححين ومقدري الدرجات بمراعاة الدقة والشفافية وتغليب مصلحة الطالب وجبر الكسر لصالحه.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي أسوان 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الإسكندرية 2021 (الرابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة 2021 (الرابط )

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة يمكن الدخول من هنا

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