شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة : تعيين 3113 شاباً واستخراج 1158 قياس مستوى مهارة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 3113 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 9 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1806 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

وأشار مدحت الغمراوى، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي، إلى أن المديرية قامت باستخراج 1158 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 352 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأسفر عن تحرير 301 محضر سلامة و69 حالة غلق إداري.

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 892 منشأة، وأسفر عن تحرير 161 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 304 منشأت يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بمراجعة واعتماد 78 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 81 تفويض ووكالة لشركات بها 97 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل لأجنبي من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد 7 تراخيص الآخرين، واستخراج ترخيص عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.

وأضاف الغمراوي بأن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً بصرف منحاً بلغت 167 ألف جنيه لـ 67 عاملاً من المسجلين بالادارة، منها 29 منحة مولود جديد، ومنحتين وفاة، و11 منحة زواج، و14 وفاة لأحد أقارب العاملين، و11 منحة للرعاية الصحية لـ 11 عاملا.