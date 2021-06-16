افتتاح معرض «همسات بصرية» لطلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض «همسات بصرية»، والذى نظمته كلية الفنون التطبيقية، بحضور الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلى عميد الكلية، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة منى إبراهيم القائم بأعمال رئيس قسم الإعلان، والدكتورة شيماء صلاح المشرفين على المعرض.

وأشاد الدكتور تامر سمير، والدكتور جمال سوسة، بالأعمال والمشروعات الطلابية التي تضمنها المعرض، معربين عن سعادتهم بإنتاج الطلاب والكلية المتميز من الأعمال الفنية وروح الإبداع والابتكار لديهم.

وأكد أن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشروعات والأنشطة الطلابية المختلفة، والعمل على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع.

واضاف عميد كلية الفنون التطبيقية أن المعرض هو لـ مقرر «أسس التصميم» لطلاب الفرقة الأولى قسم الاعلان، وضم العديد من الأعمال والمشروعات الطلابية في مجال الإعلان والدعاية.

افتتاح معرض همسات بصرية لطلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها