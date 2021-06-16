شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض السلع المعمرة لنقابة المهندسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الثلاثاء، المعرض الثاني للسلع المعمرة بنقابة المهندسين.

وخلال الافتتاح، أكد محافظ الإسماعيلية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واضحة بشأن التوسع في إقامة معارض ومواجهة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بتنوع المعروضات والسلع والأسعار، بما تعود بالنفع على المواطنين، مشيرا إلى التوسع في إقامة مثل هذه المعارض بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لتحقيق أكبر أستفادة للمواطنين.

يشارك بالمعرض ٥٠ شركة عارضة و١٥ ألف سلعة من مختلف الشركات، بالتعاون مع بنك فيصل الاسلامي، حيث يصل التمويل إلى ٣٠ مليون جنيها، وبمقدم ١٠%، وذلك لخدمة المهندسين وأسرهم ومهندسي المعاشات والمستفيدين منه.

وأوصي «بشارة» ببحث إمكانية فتح خدمات التقسيط لجموع المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال التنسيق بين النقابة وبنك فيصل الإسلامي والشركات المشاركة، كما أشاد بجهود نقابة المهندسين في مجال إجراءات التصالح للملفات المقدمة من المواطنين. وفي ختام تفقد المعرض، أهدى نقيب المهندسين درع النقابه لمحافظ الاسماعيلية.