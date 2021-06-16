شكرا لقرائتكم خبر عن فوز عميد «صيدلة حلوان» بجائزة الدكتور «صديق عفيفي» للبحث العلمي والابتكار والأدب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الدكتور سامح سرور أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية وعميد كلية الصيدلة جامعة حلوان بجائزة صديق عفيفي للبحث العلمي والابتكار والأدب في مجال العلوم الطبية التطبيقية.

حيث تقدم الدكتور سامح سرور للجائزة وسط ما يربو على أربعمائة بحث من الأبحاث المتميزة والتي تحتوي على أفكار ابتكارية، وقد فاز عن مجموعة أبحاث تتناول تطوير مركبات جديدة مبتكرة مضادة للفيروسات وبخاصة فيروس الالتهاب الكبدي الوبائى سي، حيث تم تصنيع مثبطات جديدة لفيروس سي تستهدف هدف جديد في الفيروس لم يتم استخدامه من قبل، وأثبتت هذه المركبات تثبيط أحد الانزيمات الهامة في الفيروس.

وقد حصل هذا العمل على براءتي اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي، كما تناولت أبحاث الدكتور سرور تطوير مركبات مضادة للفيروسات المعوية وكذلك مركبات جديدة مضادة لمرض الدرن.

وأعرب الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الفوز موضحًا أن الجامعة تمتلك نخبة متميزة من العلماء الذين لهم مدارس علمية متميزة في مجالات متعددة، نتج عنها العديد من الأبحاث القيمة والتي تم نشرها دولياً في مجلات علمية مرموقة، حيث يعد البحث العلمي هو المدخل الحقيقي والصحيح لتنمية المجتمع، لدوره الفاعل في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، ومساهمته في ترسيخ لبنات التنمية ببلادنا.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على دعم الجامعة للباحثين والعلماء بقوة حيث اتخذت الجامعة مؤخراً العديد من الخطوات والإجراءات المهمة للنهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي ودعمها والارتقاء بها وتشجيع المتميزين من أبناء الجامعة.