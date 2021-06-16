شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تكشف عن أهم إنجازاتها في ملف العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، حول أهم الإنجازات التي تمت في ملف العمالة غير المنتظمة، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسـنة 2020، إنه تم تشكيل لجنة للعمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف البيان: «تعمل وزارة التضامن مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة. وتم تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية. وتم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. وتم إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، وتم وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة».

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين بالشراكة مع صندوق تحيا مصر والهيئة العامة لتنمية الثروة السـمكية حيث تغطى المبادرة 42 ألف صياد على مســـــــــتوى الجمهورية بتكلفة 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر.

وفي ملف استهداف فئات صغار الصناع والعمالة الهامشية والموسمية؛ تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع صندوق «تحيا مصر» وبنك ناصر الاجتماعي ومع غرفة اتحاد الصناعات ومع الهيئة العامة للثروة السمكية ومكاتب المحافظين، ومع غيرهم من الشركاء في تنفيذ مشروعَين للتمكين الاقتصادي؛ أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصري، والآخر يستهدف صغار الصيادين المستهدف هو توظيف 7000 شخص من العمالة غير المنتظمة في مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات للاستهلاك المحلي، مع دراسة إمكانية تصدير الكليم والسجاد والجوبلان المصري، وتبلغ قيمة المشروعَين حوالي 120 مليون جنيه مصري يتم توفيرهم كقرض ميسر بنسبة 6% مع إسهام الوزارة بنسبة 30% من أصل قيمة القرض. وتقوم الوزارة ببذل المســـــــــــــــاعي لشـــــــــــمول صغار الصناع بآليات الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وفي ملف الإغاثة والنكبات، وخاصة «التعويضات وقت الأزمات» قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل تعويضات استهدفت 215 ألف أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 6000 مليون جنيه مصري، علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه مصري. كما ساهمت الوزارة والهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى حوالي 200 مليون جنيه مصري. وقد استطاعت الوزارة أن تعبىء مواردها وموارد المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والدواء للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 المُستجد لتصل إلى حوالي 14 مليون فرد بقيمة 2،4 مليار جنيه مصري.

كما قامت الوزارة بتوفير سكن للأسر الأولى بالرعاية من فرش وتأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة ( بديل العشوائيات)، حيث تم تجهيز 16،056 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 623,6 مليون جنيه في مناطق الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة 1 والمحروسة 2 ومنطقة معاً، وجاري تأثيث 11,830 وحدة سكنية في الخيالة والنهضة والسلام وغيرها من المناطق المستحدثة بتمويل يصل إلى 370 مليون جنيه مصري.