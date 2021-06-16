شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يشدد على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر وزير الخارجية سامح شكرى من عدم التوصل لاتفاق ثلاثي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي ، مشيرا إلى ان ذلك سيتسبب إلى توتر في المنطقة بسبب التعنت الاثيوبي، موضحا ان القاهرة اقترحت على اثيوبيا استلهام التجربة الاوربية حول قضايا الانهار والسدود لكن الجانب الاثيوبي يتعنت.

أكد شكرى في مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورج وجود رؤية متطابقة حول الصراع الإسرائيلي والفلسطيني حول ضرورة حل الدولتين وفق مقررات الشرعية الدولية، موضحا ان هذه الرؤية هى التي تحقق السلام والاستقرار وتعطي الفلسطينيين حقوقهم باقامة دولة مستقلة.

ولفت شكرى الى ان مصر ستسعى لدفع عملية السلام في الشرق الاوسط بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، معربا عن امله في تعمل الحكومة الاسرائيلية الجديدة بشكل ايجابي حول هذه الدعوة.