شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات صرف صحى لخدمة 42 قرية بالجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 42 قرية تابعة لمركزى الصف وأطفيح أعمال تطوير ضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير 1500 قرية علي مستوي الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري لتحقيق التنمية المستدامة .

وفى السياق، عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) لتطوير 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة العياط بحضور رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة ورؤساء مراكز الصف وأطفيح وممثلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة الكهرباء والمكاتب الاستشارية وجهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومسؤولي مؤسسة حياه كريمة.

وناقش نائب المحافظ في الاجتماع أخر المستجدات الخاصة لمشروعات الصرف الصحي المدرجة ضمن المبادرة مع الجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لمشروعات محطة الصرف الصحي بقرية منيل السلطان بمركز ومدينة أطفيح ومحطتى رفع الصرف الصحى بقريتى المنيا والشرفا ومحطة معالجة الصرف الصحي ( الجيش المنقاة ) بمركز ومدينة الصف .

وشدد نائب المحافظ علي تنفيذ أعمال المبادرة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقري لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية .

كما تابع نائب المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة العياط حيث تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات محطات رفع الصرف الصحي والشبكات الجاري تنفيذها بالعياط، موجها بضرورة الالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين .



