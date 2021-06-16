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بنص القانون.. حالة واحدة تمنع الشهود من حلف اليمين أمام المحكمة

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القاهرة - سامية سيد - يقدم شهود الإثبات فى أى قضية فى قائمة أدلة الثبوت، وأقوال الشاهد قد تؤدى لإدانة المتهم أو براءته، ويكلف الشهود بالحضور أمام المحكمة، بناءً على طلب الخصوم طبقًا للمادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية.

وعلى الشهود الذين بلغ سنهم الـ14 سنة أن يحلفوا اليمين أمام المحكمة قبل بدء الإدلاء بشهادتهم، طبقًا للمادة 283 من قانون الإجراءات، وأوضحت المادة أنه يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا الـ14 كاملة بدون حلف اليمين على سبيل الاستدلال.

وفيما حددت المادة 278 من قانون الإجراءات عملية سماع الشهود داخل قاعة المحاكمة، بداية من إثبات حضورهم، وحتى السماح لهم بمغادرة قاعة المحاكمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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