شكرا لقرائتكم خبر عن المكانس الكهربائية بديلة للمقشات فى كنس شوارع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تجربة جديدة لإدخال التكنولوجيا الحديثة لتحسين مستوى النظافة فى القاهرة، بدأت هيئة نظافة القاهرة فى استخدام مكنسة كهربائية ضخمة لشفط الأتربة والمخلفات، وكنس الشوارع بدلا من "المقشة" بالإضافة لحماية العمال ومساعدتهم على العمل.

واستخدمت هيئة نظافة وتجميل القاهرة المعدات الجديدة خلال حملة نظافة واسعة فى ميدان العباسية بحي الوايلي، حيث استخدم أعمال المكنسة الجديدة بدلا من الأدوات التقليدية.

وأوضحت هيئة نظافة القاهرة، أن هناك نوعين من المركبات الجديدة بديلة "المقشة" الأول محمول على صندوق مخلفات، والثاني محمول على الظهر ويعتمد كليهما على الشفط.



وأكدت الهيئة أن النتيجة الإنتاجية جاءت أضعاف استخدام الطرق التقليدية وبمجهود أقل، وتعمل هذه المركبات بموتور بنزين أو شحن بطاريات، وتكفي الشحنة الواحدة حوالى 4 ساعات عمل، وتستهلك نصف لتر بنزين فقط.



















