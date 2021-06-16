شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تناشد طلابها مراعاة التباعد وعدم التجمعات بامتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت كلية الآلسن بجامعة عين شمس، عدد من التحذيرات والارشادات للطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الغامض .

ووجهت الكلية عدد من النصائح والتحذيرات للطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا ، كما يلى :

- الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل لقياس درجة الحرارة قبل دخول الكلية

- مراعاة مسافة التباعد الاجتماعى بين كل طالب والآخر أثناء الانتظار أمام بوابات الكلية

- التوجه لمقر اللجنة فور الدخول لحرم الكلية والانتظار بها

- الالتزام بارتداء الكمامة منذ الدخول من بوابة الجامعة وطوال فترة الامتحان

- غير مسموح بتداول الأدوات المكتبية أو الأدوات الوقائية بين الطلاب أثناء الامتحان

- مراعاة إحضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب

- مراعاة الانصراف من اللجان بنظام ودون تدافع أو تزاحم

- ممنوع التجمعات ويجب المغادرة فور الانتهاء من الامتحان

يأتى ذلك فى الوقت الذى تنتظم فيه امتحانات الفصل الدراسي الثانى لكلية الألسن جامعة عين شمس، حيث يؤدى الامتحانات 10869 طالب و طالبة، على مدار ثلاثة أيام إسبوعيًا لكل فرقة مقسمين على فترتين في اليوم.

وأعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن تشكيل لجنة عليا برئاستها و عضوية وكلاء الكلية للتعليم و الطلاب و خدمة المجتمع و تنمية البيئة، بالتعاون مع مختلف إدارات و وحدات الكلية على رأسهم وحدة إدارة الأزمات و الكوارث و المركز الطبي و إدارة الدفاع المدني و الأمن بالكلية.

و أكدت على أن الاجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لاتقل عن متر ونصف المتر، و شددت على أن إدارة الكلية إتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة إمتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بوضع خطة إستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش و تعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات.