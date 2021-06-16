شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لوكسمبورج: نشيد بدور مصر فى وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير خارجية لوكسمبورج جان ألسبورن بدور مصر في وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أنه لولا الدور المصرى لتكررت العمليات العسكرية وهو ما يدفعنا لشكرها، مؤكدا ان مصر لها دور فى دعم إعادة إعمار غزة وأن بلاده ستدعم التحركات المصرية سواء فى إعادة الإعمار أو إنجاز المصالحة.

وانتقد وزير خارجية لوكسمبورج عدم توحيد المواقف الأوروبية لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى إن الاتحاد الأوروبي يدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والاسرائيليين ، موضحا أنه سيبذل قصارى جهده في الاتحاد الاوروربي لتوحيد المواقف حول قضية فلسطين، موضحا ان حماس ليست المشكلة ان المشكلة الحقيقية تتمثل فى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

انتقد وزير خارجية لوكسمبورج عدم الاهتمام بعملية السلام في الشرق الاوسط والتوصل لموقف مشترك بين دول الاتحاد الاوروبي، مشيرا إلى أن العلاقات بين إسرائيل والبلدان العربية لن تتعزز إلا باقامة السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.