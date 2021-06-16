شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يتخذ إجراءات احترازية مشددة على الركاب القادمين من فيتنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى، إجراءات وقائية مشددة حيال الركاب القادمين من دولة فيتنام، اعتبارا من يوم الجمعة القادمة الموافق 18 يونيو، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه سيتم تطبيق قرار السلطات المصرية، بإخضاع جميع القادمين على الرحلات الجوية من دولة فيتنام إلى إجراء فحص إضافى فور وصوله المطار باختبار ID NOW COVID-19 Test، وهو اختبار سريع تظهر نتيجته فى 13 دقيقة للكشف عن فيروس كورونا.

وقالت المصادر بمطار القاهرة، إنه على الركاب القادمين من دولة فيتنام، معرفة أنه لن يقبل الاختبار السريع الخاص بفيروس كورونا، ولكن سيتم اعتماد QR CODE بالنسبة لتحليل PCR بدلا من ختم المعمل، لذا وجب التنويه على جميع القادمين، أنه سوف يبدأ تطبيق القرار، بعد غدٍ الجمعة الموافق 18 يونيو.

وتشدد سلطات مطار القاهرة الدولي، وسلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، خاصة على الركاب القادمين من الدول التي ظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد، مثل الهند وأمريكا اللاتينية والبرازيل، حيث يخضع جميع القادمين على هذه الرحلات إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي، فور وصولهم المطار، لتضاف إلى قائمة هذه الدول فيتنام أيضاً.