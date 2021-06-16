شكرا لقرائتكم خبر عن دموع وزغاريد بعد استلام سيدة بالعريش شقة هدية من الرئيس السيسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مراسم الاحتفال فى محافظة شمال سيناء تسليم هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى لسيدة بالعريش وهى شقة جاهزة التشطيب دموع وزغاريد "سيده ميزار عبدالله"، بعد استلامها عقد ملكية الشقة ومفتاحها من محافظ شمال سيناء.

وقالت إنها عند زواجها عندما كان حلمها الوحيد الحصول على شقه لم تتخيل أن تأتى الاستجابة فورية من الرئيس، وأن فرحتها لاتوصف وهى تبدأ اليوم حياتها من جديد ومن شقة تعتبرها ذات أهمية خاصة لأنها مقدمة من الرئيس.

وتابعت، أشكر الرئيس السيسى من قلبى وأقول لك: "حفظك الله بحفظه كما تحفظ كل مصرى وتسمع وتلبى نداءه".

وقالت انها ستبدأ حياتها من جديد داخل شقتها الجديدة ودائما تذكر بالدعاء والشكر كل من كان عونا لها فى أن يصبح لها بيتا مستقلا تقيم فيه .

وقالت سعدية محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، انه تم تسليم مديرية الاسكان بشمال سيناء كافة مستحقات الشقة التى أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسى لسيده ميزار، وهى السيدة الكفيفة بالعريش .

أضافت أنه تم تسليم شيك بثمن الشقة لصندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان بقيمة 198450 جنيه (مائة وثمان وتسعون الفا وأربعمائة وخمسون جنيها)، كما تم توريد مستحقات شاملة وديعة الصيانة طوال العمر .

وقال المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء إنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لحصول السيدة المستفيدة على الشقة التى أهداها لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال إنه تم تحرير العقد وتوقيعه وتسليمها للشقة فى ديوان عام المحافظة، وهى مكونة من 3 غرف على مساحة 90 مترا دور أول بعمارات الإسكان الاجتماعى فى حى العبور بالعريش.

و"سيدة ميزار" من ذوى الاحتياجات الخاصة تعانى فقد البصر وتم زفافها على عريسها "أيمن رمضان" فى احتفال شعبى نظمه أهالى شمال سيناء بالجهود الذاتية وخلاله طالبوا بتوفير آخر ما تبقى من احتياجات العروس وهى شقة.

وفور نشر الخليج 365 لمطالب أهالى سيناء استجاب الرئيس وكلف جهات الاختصاص بتلبية هذا الطلب.

وسيدة ميزار التى أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير شقة لها، هى من بين أسرة تعيش فى حى شعبى بوسط مدينة العريش، ولها 3 شقيقات جميعهن كفيفات من بين 9 أبناء لرجل مسن يعانى أمراض وسيدة تقوم بتوفير نفقات أبنائها.



الابتسامه-تعلو-وجه-الفتاه-الكفيفة



الفتاة-الكفيفية-تتسلم-شقة-الرئيس



الفتاة-الكفيفيه-التى-اهداها-الرئيس-شقة



الفتاة-توقع-على-الاستلام



بصمة-الفتاة-على-الشقه-المهداه-من-الرئيس



تسليم-عقد-الشقة



توقيع-العقد



شقة-الرئيس-إهداء-للفتاة



فتاة-بشرفة-الشقة



فرحة-عارمة-على-الفتاة



لحظة-الاستلام



لحظة-فتح-باب-الشقة-المهداه-من-الرئيس