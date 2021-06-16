شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: بحثت مع وزير خارجية لوكسمبورج قضيتى "سد النهضة" و"فلسطين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن علاقات مصر بلوكسمبورج جيدة ونتطلع لتعزيزها، مشيرا إلى إنه تطرق مع وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن إلى التطورات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ودفع عملية السلام، لافتا الي انه تم التطرق لتطورات الأوضاع في ليبيا وقضية سد النهضة.

وعبر شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورج عن شكره للدعم الذي تقدمه بلاده لمصر، مشيرا إلى أنه مصر تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادى.

بدوره، قال وزير خارجية لوكسمبورج إن العلاقات مع مصر قوية، مشيرا إلى أنه تم التاكيد على الصداقة بين الشعبين والرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال دخول شركات من لوكسمبورج، مؤكدا أن بلاده تعمل مع القاهرة للإعداد لتوقيع اتفاقات لتوفير فرص عمل، وتعزيز التعاون الاقتصادى.