شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للحرارة بالقاهرة الكبرى غدا حار جنوبا والعظمى بالعاصمة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس ، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.