شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الرئيس صدق على تعيين 1000 مهندس.. ومسابقة لاختيار 1500 آخرين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير- وزير النقل إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صدق على تعيين عدد 1000 مهندس بهدف توفير كوادر شابه في المجالات الهندسيه المختلفه مؤهله للعمل بخطوط وورش شبكه السكك الحديديه وشبكه القطار الكهربائي السريع وكذلك تعيين 1500 فني للوظائف الفنيه ( الهندسيه المساعده ) للوظائف الفنيه المختلفه، مثل ( فني كهربائي- فني ميكانيكي- صراف تذاكر... ).

وأضاف خلال اجتماعه بمجلس ادارة السكة الحديد أن اختيار هذه العناصر الجديده يتم وفقاً لاعلى معايير الاختيار حيث يتم الاستعانة بهيئة التدريب بالقوات المسلحة لاختيار افضل العناصر فنياً وطبياً ورياضياً وسلوكياً ونفسياً واجراء تدريب مكثف لهذه العمالة الجديدة على النحو التالي ( التدريب بالكليه الحربيه للمهندسين / والتدريب بمعهد ضباط الصف المعلمين للفنيين ثم التدريب بمعهد وردان وبعدها التدريب العملي بمواقع العمل وكذلك التدريب الخارجي في الشركات المورده للوحدات المتحركه.