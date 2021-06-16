شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة سموم بـ«طب الإسكندرية» تحذر من تسمم «البطيخ اللامع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم السابق، من تلوث ثمرة البطيخ اللامع وحلوة المذاق، وذلك نتيجة حقنها بالسكريات لتصبح لامعة أو كثرة التعامل معها من قبل البائع قبل بيعها.

وقالت "مها"، فى تصريحات لـ"المصرى اليوم"، أن أعراض التسمم بالبطيخ تظهر أولى علامات تسمم البطيخ في غضون ساعات قليلة بعد الأكل تتراوح من 2 الى 6 ساعات، تتمثل فى التعب والصداع الشديد والغثيان والقيء والإسهال يتراوح تقريباً من 10 الى 15 مرة فى اليوم، وفي بعض الحالات ترتفع درجة الحرارة، وتحدث تشنجات و اوجاع في المفاصل، وفى الحالات الشديدة تشير الأعراض إلى حدوث خرق لنشاط القلب وانخفاض في ضغط الدم، وخفقان القلب وضيق في التنفس .

وأوضحت أن أسباب التلوث، تشمل التلوث من المبيدات الحشرية، أو البكتيريا سواء كان نتيجة فتح البطيخ وعرضة للمواطنين وبالتالي يكون عرضة للتلوث من اى بكتيريا، أو من حقن الثمرات بالسكريات لتصبح لامعة وحلوة المذاق، أو من وجود مشكلة من من ماء الرى أو بإستخدام أدوات ملوثة، فضلا عن كون البائع مصاب.

وشددت على ضرورة غسل الثمرة قبل فتحها وتناولها.