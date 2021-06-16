شكرا لقرائتكم خبر عن مرور مفاجئ لوكيل «صحة المنوفية» على مستشفى بركة السبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفيةمرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية على مستشفي بركة السبع لتفقد سير العمل وتطبيق الاجراءات الاحترازية صد كورونا، بالمرور المفاجئ على مستشفي بركة السبع، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي .

حيث تفقد جميع أقسام المستشفي وتم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال وفصائل الدم المختلفة، وتابع سير العمل بقسم الحضانات، والأقسام الداخلية، والتأكد من إستكمال السجلات الطبية، والتأكد من تسجيل كافة البيانات الطبية للمريض بالتذكرة والسجلات الطبية، والتأكد من الانضباط الإداري داخل المستشفى وتواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، ومن التدريب الجيد للفرق التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، والتأكيد على تطبيق برتوكولات العلاج، ويرافقه لجنة من الطب العلاجي والصيدلة والتمريض .

وتم التأكد من أعمال التطهير والتعقيم اليومي لكافة الأجهزة الطبية بالمستشفى مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، وأثناء الزيارة تم التأكد من إنتظام سير العمل، وتواجد الأطقم الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية وإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل .