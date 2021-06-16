شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة اليابانية تعلن بدء الدراسة بـ3 دبلومات مهنية متخصصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو الطويل، عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، سكرتير مجلس الامناء، ان مجلس امناء الجامعة وافق على بدء الدراسة في 3 دبلومات للشهادات المهنية المتخصصة والتي تتضمن الدبلومة المهنية في السلامة الغذائية وإدارة الجوده، الدبلومة المهنية في الأنظمة المدمجة، الدبلومة المهنية في هندسة البيانات.

وأوضح أن مجلس أمناء الجامعة،شكل لجنة برئاسة الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى الاسبق، لدراسة نظم التعليم التكنولوجى على النسق الياباني المعروف باسم KOSEN، تضم اللجنة في عضويتها ‏خبراء مصريين متخصصين في المجال ونظرائهم اليابانيين.

واستعرض المهندس محمد عبدالجيد العربي، تجربة المدرسة الفنية بقويسنا والتى أسستها مجموعة العربي بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية، وذكر أن المدرسة يتقدم لها سنويا أكثر من ألف طالب يتم قبول 140 طالب منهم فقط، ويقوم بالتدريس مدرسين منتدبين من وزارة التعليم بجانب مهندسين متخصصين من المجموعة، حيث يقضي الطالب ثلاثة ايام اسبوعيا في المدرسة وثلاثة ايام أخرى في المصنع، مما يكسبخ خبرة قرابة الثلاث سنوات عند التخرج والذى يجعل مستواه أعلى بكثير من أقرانه خريجي المدارس الثانوية الفنية التقليدية.

وأكد على ان خريجي المدرسة يحصلون على مرتبات مجزية نظرا لارتفاع مستواهم الفنى وتمتعهم بقيم ومهارات متميزة.