شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بمدينة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكيانات التعليمية، ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية، فضلاً عن التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون، وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الحى، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٤ مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة الحناوى.