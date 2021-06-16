شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستعرض مع مجلس إدارة السكة الحديد انتظام مواعيد القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية انتظام العمل في هذا المرفق الحيوي الهام، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن لتطوير مرفق السكة الحديد.

وأضاف أن ذلك يتطلب ضرورة العمل على مدار الساعة ونهو المشروعات الجاري تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المخططة، خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع من تدعيم أسطول الوحدات المتحركة بصفقات هي الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروعات ضخمة في كافة عناصر المنظومة من إشارات إلى المحطات إلى المزلقانات إلى تجديدات السكة، مشيراً إلى ضرورة سرعة الانتهاء من تجديد العربات بالسكة الحديد بالتزامن مع توالي وصول دفعات صفقة تصنيع وتوريد ال 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم مسير أي قطار قديم على خطوط السكك الحديدية بنهاية هذا العام، وذلك لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.