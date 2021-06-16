شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مجانية بحي الجمرك في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق حي الجمرك بالتنسيق مع مديرية الصحة في الإسكندرية قافلة طبية وسكانية بوحدة طب أسرة الحجاري، للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج بالمجان.

وضمت القافلة 4 عيادات طبية متخصصة هي «الباطنة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الكشف المبكر على سرطان الثدى»، بالإضافة إلى جهاز السونار.

ومن جانبه، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، إنه جرى الكشف على نحو 176 شخصا، واستخراج 51 بطاقة رقم قومي للسيدات، فضلا عن إنهاء أوراق محو الأمية.

وأضاف رئيس حي الجمرك، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن القافلة شملت إقامة معرض لمنتجات الأسر المنتجة، وتنظيم ندوات عن تنظيم الأسرة والفحص المبكر للثدي والحصول على لقاح كورونا.

بالصور.. قافلة طبية مجانية بالحجاري في الإسكندرية

بالصور.. قافلة طبية مجانية بالحجاري في الإسكندرية

بالصور.. قافلة طبية مجانية بالحجاري في الإسكندرية

بالصور.. قافلة طبية مجانية بالحجاري في الإسكندرية