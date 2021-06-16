شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: لقاحات كورونا فى مصر آمنة وفعالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما يتم تداوله من رسالة نصية تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة المتداولة، والتى تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا، وأن تلك الرسالة مزيفة، ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت أنه لا يوجد أى دليل علمى على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات فيروس كورونا، مُشددةً على أن لقاحات كورونا في مصر آمنه وفعالة، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.