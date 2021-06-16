شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تتسلم رئاسة الدورة الـ 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت دولة السودان رئاسة الدورة الـ 51 لمجلس الوزراء الإعلام العرب، حيث تولى حمزة بلول رئاسة الدورة.

وقال وزير الثقافة السودانى، أن بلاده تتشرف برئاسة دورة مجلس وزراء الإعلام العرب، مشيرا إلى وباء كورونا يقتضى تعاونا إعلاميا واسعا بين الدول العربية.

وانطلق منذ قليل اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الـ 51، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

يتناول الاجتماع العديد من القضايا، التى تهم مستقبل الإعلام العربي، منها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وإدراج مادة الإعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي.