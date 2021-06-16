شكرا لقرائتكم خبر عن حبس موظف مطار القاهرة المتهم بالتحرش براكبة وتصويرها دون علمها 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت نيابة النزهة، بحبس موظف بمطار القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش براكبة وتصويرها بدون علمها.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة ميناء القاهرة الجوى، تنويها قالت خلاله إنه بالإشارة إلى الفيديو الذى تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعى أمس الأول، والمتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمات علي رحلة بيروت، بتعرضها للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.

وأفادت شركة ميناء القاهرة الجوى، بأنه تم إيقاف العامل اعتبارا من الأمس، وتم سحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.

وأكدت إدارة مطار القاهرة الجوي، أنها تحرص علي سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، وأنها لا تتهاون فى محاسبة أى متجاوز أو مقصر فى تأدية الواجب من جميع العاملين.