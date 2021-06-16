شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح على القاهرة الكبرى.. تعرف على خريطة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 إلى الإثنين 21 يونيو 2021، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم الأربعاء 16 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

- يوم الخميس 17 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

- يوم الجمعة 18 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد

- يوم السبت 19 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

- يوم الأحد 20 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء و شمال الصعيد

- يوم الاثنين 21 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء و شمال الصعيد