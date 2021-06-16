شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والملفات المختلفة للوزراء.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء، إحدى المنظمات المتخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، التي تهتم بتنمية المرأة ونهوضها بدورها في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال التدريب والتعليم والتأهيل.