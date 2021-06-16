شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن انتهاء الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اُختُتمت فعاليات الدورات التدريبية لمكافحة الفساد المنظمة لأعضاء هيئة التدريس وكوادر اتحاد طلاب جامعة حلوان بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بالتزامن مع نهاية ويبينارات مكافحة الفساد والتي عُقدت ضمن أنشطة لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ورئيس لجنة مكافحة الفساد وذلك فى إطار دور الجامعة التنويري تجاه قضايا المجتمع بالتعاون مع الجهات الأكاديمية المتخصصة.

أشار الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، فى بيان إلى أهمية هذه الدورات التدريبية لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة، حيث تٌسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الفساد ونشر الوعي حول أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية، مشددًا على ضرورة أن يعرف كل فرد داخل المجتمع مفهوم الفساد وطرق مكافحته حيث يؤثر الفساد سلباً فى التنمية الاقتصادية ويؤدي إلي حدوث خلل في القيم الأخلاقية، فضلا عن أن مكافحة الفساد والمضي قدماً نحو القضاء عليه من شأنه تفعيل الضبط الإداري داخل الحياة الجامعية .

فيما أوضحت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة أن هذا التدريب تضمن تعريف الفساد وأسبابه وآثاره وسبل مكافحتهم، ودور هيئة الرقابة الإدارية وأسلوبها في مكافحة الفساد.

كما تضمنت الدورة استعراض مفاهيم التحول الرقمى والبنية المعلوماتية، والإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، واستعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونظرة عامة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا أثر الاستقرار الإداري ومكافحة الفساد ومخاطر حروب الجيل الرابع والخامس فى الأمن القومي، والمهارات الإشرافية والمتابعة ودور القائد في نشر النزاهة والشفافية، والحوكمة والمساءلة والمحاسبة والرقابة الوقائية والمانعة في مواجهة الفساد الإداري.

و استهدفت الدورة التدريبية التي أقيمت بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية إكساب المتدربين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة نحو مفاهيم النزاهة والشفافية وطرق الوقاية من الفساد وتضمنت الحديث عن الأمن القومي وأهميته ومفاهيم الانتماء والولاء وكيفية التعامل مع الطلاب، ودور الجامعة في الحفاظ علي الأمن القومي ومكافحة الفساد، وماهية الأنشطة والفعاليات التي يمكن أن تقدم للطلاب والإداريين لنشر قيم النزاهة والشفافية وإعلاء قيم المحاسبة وتوعية الطلاب بالميثاق الأخلاقي لهم منذ دخولهم الجامعة وتفعيل مقررات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بما ينعكس علي ثقافة الطالب من أجل التعرف علي مفاهيم الفساد وطرق الوقاية منه.

وفي الختام أعرب الحضور عن مدى الاستفادة وإمكانية التطبيق في علاقة الفرد بالمجتمع الجامعي، ودوره في مكافحة الفساد ورؤية مصر 2030.

كما أهدى الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة درع الجامعة إلى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تقديرًا وعرفانًا لجهودها المبذولة للمشاركة في الويبينارات الدولية والدعم الكامل للجامعة في الدورات التدريبية وتقديم الدعم الفني والمشاركة بالخبرة من أجل أداء أفضل للجامعة.

