شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جيولوجيا بجامعة القاهرة: إثيوبيا يجب أن تدفع أموالا لمصر بسبب حمايتنا لها من الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عباس شراقة أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إن السد العالى لحماية مصر من الجفاف كما تعودنا على مر التاريخ وليست للأمان من مشروعات السدود فى أفريقيا.

وأوضح خلال منتدى حوار الثقافات الذى تنظمه الهيئة الإنجيلية أن مخاطر سد النهضة ستكون أكبر من تسوماني وهدفنا تقليل كمية المياةفى سد النهضة والخريطة الأمريكية تؤكد أن هناك سدود عديدة لإثيوبيا.

وأشار أنه من المفترض أن تدفع اثيوبيا لمصر أموالا مقابل حصولها على مياة النيل لأنها حمتها من الفيضان طوال تلك السنوات.

وأضاف: البعض متخوف من سدود أفريقيا بسبب السدود التى تنوى عملها، فاثيوبيا دولة ليس لديها بحر وليس لديها صحراء وسد النهضةفى حال التخزين وتشغيل الكهربا المياة ستعود لمصر، والسد العالى يغطينا لسنوات وإثيوبيا لن تستطيع اكتمال 6 شهور بسد النهضة ولابدأن يحدث تفريغ المياة لانه لا يستطيع التجميع أكثر من ذلك.

