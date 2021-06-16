شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يقرر التجديد لرئيس جامعة الأزهر حتى بلوغه السن القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أعضاء مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعهم اليوم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لصدور قراره بتجديد الثقة للدكتور محمد المحرصاوي، رئيسًا لجامعة الأزهر.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد المحرصاوي كان قد تولى رئاسة الجامعة في الخامس من يونيو عام 2017م، وعلى مدار أربع سنوات شهدت جامعة الأزهر تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات العلمية؛ العربية والشرعية والعملية التطبيقية، إضافة إلى حدوث طفرة كبيرة في قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، مما انعكس إيجابًا على الجامعة، وجعلها تحصل على تصنيفٍ متقدمٍ في مختلف التصنيفات العالمية، كان آخرها تصنيف شنغهاي، وتصنيف QS، وتكريم جامعة الأزهر في دبي الأسبوع الماضي، إضافة إلى تكريم وإشادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، إضافة إلى كون جامعة الأزهر من أقدم وأعرق الجامعات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.