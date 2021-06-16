شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة مقابر ومباني ومخازن مخالفة في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية في كفر شكر، برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس المدينة والمركز، حملة لمواجهة كافة أشكال التعديات والمخالفات، حيث تم إزالة مقابر بدون تراخيص تنفيذا للقانون بواسطة معدات وعمال مجلس المدينة في قرية أسنيت. وشدد رئيس المركز والمدينة على جميع المسؤولين ورؤساء الوحدات المحلية بعدم التراخى أو التهاون في تنفيذ القانون.

وتابع اللواء محمد سالم، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، أعمال حملة إزالات في قريتى الخرقانية وأبوالغيط حيث تم إزالة حالة تعدي بقرية الخرقانية حوض العصارة على مساحة ٢٠٠ متر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وفى قرية أبوالغيط تم إزالة تعدى على أرض ملك الأزهر على مساحه 300م تقريباً عباره عن سور بالطوب الأبيض وإيقاف محاولة تعدى على الأرض الزراعية حوض سيدى حسن على مساحه 250م تقريباً إصلاح زراعى تشوين طوب أبيض وتم مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشرف طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة بالتنسيق مع قوة أمنية على إزالة 4 حالات مباني لمخازن تحت الإنشاء بحوض الزيني على مساحات متفرقة ١٧ قيراط تقريبا بقرية سرياقوس.

ازالة مقابر بقرية اسنيت فى كفر شكر

ازالة مقابر بقرية اسنيت فى كفر شكر