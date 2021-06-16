«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية دلجا بديرمواس ضمن «حياة كريمة» 

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية دلجا بديرمواس ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنظم مديرية الصحة بالمنيا، الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، على مدار يومين متتاليين 16 و17 يونيو الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، في تصريحات الأربعاء، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية – القلب والصدر»، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.