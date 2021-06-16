شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنشئ 65 عيادة تنظيم أسرة وتنفذ أكثر من 6 مليون زيارة منزلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التضامن الاجتماعي انها قدمت العديد من الخدمات للمواطنين من اجل الحد من الزيادة السكانية وذلك من خلال برنامج 2 كفاية، على مدار ســــبع سنوات مضت حيث تم تطوير عيادات تنظيم الأسرة من خلال استحداث 65 عيادة تنظيم أسرة،و 6،136,911 زيارة طرق أبواب،و 4,374 ندوة، 42 مسرح شارع، استفاد منها مليون سيدة، بمشاركة 108 جمعية ومؤسسة أهلية.

فمن حيث الزيارات المنزلية، تم تنفيذ 6،136,911 زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة، كما تم تحويل 894,290 سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة.

كما اطلقت الوزارة برنامج وعى للتنمية المجتمعية في فبراير 2020. ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة تجاه 12 قضية مجتمعية وهي: التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الأسرية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.

ولقد تم بناء قدرات 2670 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة على أســــــــــاليب التوعية لقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 250 فصل لمحـو الأمية بالتعـاون مع مبادرة «لا أمية مع تكافل».