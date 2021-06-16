شكرا لقرائتكم خبر عن «ينتظر أحداثا هامة».. انخفاض سعر الذهب في مصر وعالميا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021، انخفاضه ولكن بشكل طفيف بعدما بدأ التراجع منذ بداية الاسبوع محققا اسعار جديدة لم ينخفض اليها منذ فترة طويلة متأثرا بالأسعار العالمية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح الأربعاء، 910.5 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 796.5، والعيار 18 قيراطًا، 682.5 جنيها، والجنيه الذهب 6380 جنيه

كما واصل سعر الذهب عالميا انخفاضه في بداية تعاملات الأربعاء بالبورصات والأسواق العالمية بسبب عدم الاقبال عليه وارتفاع مؤشر الدولار، ويترقب المستثمرين عدة أحداث يومى الاربعاء والخميس ليحدد اتجاه اسعار المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة وهى : إجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى لمناقشة سياسات الدعم الإقتصادى والذى سيحدد خلال لها قرار الفائدة والتوقعات الاقتصادية وكذلك مؤشر اسعار المستهلكين الكندى ومؤشر اسعار المستهلكين البريطانى والذى يحدد مستوى التضخم فى البلدين بالإضافة لمخزون النفط الأمريكى .

وشهدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس انخفاضا ملحوظا خلال الدورة الأسيوية بنسبة 0.16% ، كما انخفضت التعاملات الفورية بنسبة 0.44٪ ، بينما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.01% ، وهى نفس النسبة التى ارتفع بها فى ختام تعاملات الثلاثاء .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء 16 يونيو، 818.50 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1,859.17 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 910 إلى 912 عيار 22 834 إلى 836 عيار 21 796 إلى 798 عيار 18 682 إلى 684 عيار 14 531 إلى 532 عيار 12 455 إلى 456 الاونصة 28292 إلى 28363 الجنيه الذهب 6368 إلى 6384 الكيلو الذهب 909714 إلى 912000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، فى بداية التعاملات اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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