شكرا لقرائتكم خبر عن «قضية سد النهضة نموذج لوحدة المجتمع المصري».. جلسة بمؤتمر «الإنجيلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي- تحديات اللحظة الراهنة-» الذي تقيمه الهيئة الإنجيلية بالتعاون مع منتدي حوار الثقافات، ندوة اليوم الأربعاء، حول قضية سد النهضة ودور المجتمع المصري بكل اطيافه في الاصطفاف خلف الدولة وقيادتها.

و تحمل الندوة عنوان «المواطنة ووحدة المجتمع- قضية سد النهضة نموذجًا»، وتستضيف الندوة الاستاذ الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة أماني الطويل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي لقناة «TEN». ويدير الندوة الاستاذ الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب.



كانت الهيئة الانجيلية القبطية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور اندريه زكي، قد أطلقت مساء أمس الثلاثاء مؤتمرها «المجتمع المدني وبناء الوعي- تحديات اللحظة الراهنة» بحضور قيادات الفكر والثقافة والسياسة والإعلام وعدد كبير من الشخصيات العامة.