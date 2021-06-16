شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يواصل جولاته التفقدية بزيارة للجان «الطب البيطري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، جولاته التفقدية اليومية التي يقوم خلالها بتفقد أعمال الامتحانات بكليات الجامعة؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار عدوى فيروس «كورونا»، حيث قام صباح اليوم بزيارة تفقدية جديدة للجان كلية «الطب البيطري» بمدينة المنيا الجديدة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معتز أحمد محمد عميد الكلية، والدكتور صفوت على محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتضمنت الجولة، تفقد لبوابات التعقيم الذاتي التي يمر بها الطلاب عند دخولهم الكلية، وقياس درجة حرارة الطلاب بالكاشفات الحرارية.

كما أطلع رئيس الجامعة على جهود الكلية في تطبيق الارشادات والقواعد التي وضعتها الجامعة منعًا للتكدس والتزاحم قبل وبعد الامتحان، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، والتأكيد على الطلاب بعدم تداول الأدوات الشخصية، بما يحقق مردوداً إيجابياً يسهم في توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم.