شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 9100 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (6) سفن وتم تداول (9100) طن بضائع و(514) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (1400) طن بضائع و(203) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (7700) طن بضائع و(311) شاحنة بضائع .

فيما استقبل المينا بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين محبة ودليلة كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة عمان وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة Mid

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (6) سفن وتم تداول (9100) طن بضائع و(514) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (1400) طن بضائع و(203) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (7700) طن بضائع و(311) شاحنة بضائع

فيما استقبل المينا بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين محبة ودليلة كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة عمان وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة Mid Way.