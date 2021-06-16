شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للتبرع بالدم .. «أورام الأقصر» تشكر المتبرعين لدعمهم مرضي السرطان بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت مسستشفى شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالمجان، الشكر لكل المتبرعين بالدم لصالح مرضي المستشفي على مدار السنوات الماضية، ويأتى هذا الشكر والثناء تزامنا مع احتفال المستشفي باليوم العالمى للتبرع بالدم.

وبمناسبة اليوم العالمى للتبرع بالدم، واصلت المستشفي فعالياتها ومبادرتها وحملاتها المختلفة داخل المستشفي وخارجها من خلال قوافل تجوب نجوع وقرى الاقصر بالتنسيق مع المتطوعين، وذلك للتبرع بالدم لصالح مرضي المستشفي ..

وخلال الفترة الماضية الماضية نظمت المستشفي العديد من القوافل منها قافلة بقرية المدامود وبرعاية الساحة الادريسية، حيث شهدت القافلة اقبالا كبيرا من كافة فئات القرية، كما تبرع سفير دولة الامارات ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية بالدم لصالح مرضي المستشفي .

وفى قرية منشاة العمارى التابعة لمدينة الاقصر ،سطر اهالى القرية ملحمة كبيرة من خلال المشاركة بفعالية كبيرة في حملة التبرع بالدم لصالح مرضي السرطان في الصعيد .

وقال الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي، أن بنك الدم بالمستشفي يقوم بعمل تحليل كامل للفيروسات «الإلتهاب الكبدي – الإيدز – الزهري»، وكذلك عمل صورة دم كاملة للمتبرع لتوفير كيس دم آمن وفعال لمريض مستشفي شفاء الأورمان، حيث يتم عمل جميع التحاليل وصرف الأكياس للمرضي مجاناً، مضيفاً أنه في كل مرة يتبرع فيها المواطن بالدم يساهم في إنقاذ حياة 3 أشخاص حيث يتم فصل الدم لمكوناته لعلاج الأمراض المختلفة، ويستطيع التبرع من يبلغ عمر من 18 لـ60 سنة، وإذا بدأ الفرد الواحد في التبرع من سن 18 سنة حتي سن 60 سنة فقد يساهم في إنقاذ حوالي 300 شخص .

وأضاف مدير المستشفي، أنه يمكن التبرع بالدم كل 3 شهور للرجال و4 شهور للسيدات، كما يمكن التبرع بالصفائح الدموية كل أسبوعين بأمان تام فلا يوجد أي إحتمال لإنتقال أي عدوي للمتبرع، حيث أن كل الأدوات تستخدم لمرة واحدة فقط ..

وأكد الدكتور هاني حسين مدير عام مستشفي شفاء الأورمان، أن عملية التبرع بالدم تستغرق حوالي من 20 لـ40 دقيقة وتشمل ملئ إستمارة المتبرع وتحليل الهيموجلوبين، والكشف الطبي للتأكد من ملائمة المواطن طبياً للتبرع بالدم، موضحاً أنه رغم تطور العلم الحديث فلم يتم إكتشاف بدائل لدم الإنسان وأنه فقط يمنح من شخص لآخر، وبالتبرع يكون الفرد سبب في إعطاء شخص آخر فرصة للحياة، مؤكداً أن التبرع بالدم يعيد الحيوية والنشاط للجسم بسبب تحفيز النخاع لتجديد خلايا الدم وتنشيط الدورة الدموية.

وقال الدكتور محمد يعقوب مدير بنك الدم بمستشفى شفاء الأورمان، إن التبرع بالدم زكاة يؤجر عليها المتبرع من الله، فضلًا عن أن التبرع بالدم كل ثلاثة أشهر للرجال واربعة أشهر للنساء، ومفيد للصحة ولتجديد الدم وينشط خلايا المخ.. ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لكافة المشاركين في حملات التبرع بالدم والمساهمة في توفير الدم لصالح مرضي الاورام بالمستشفي .