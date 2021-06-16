شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إنهاء أعمال تطوير وإعادة تأهيل خط القاهرة - السويس نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أنه متوقع الانتهاء من مشروع تطوير وإعادة تأهيل خط سكة حديد عين شمس ـ السويس نهاية العام الجارى، بحيث يتم افتتاحه مع مشروع القطار الكهربائي عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان، ليخدما العاصمة الإدارية واحتياجها إلى وسائل النقل الجماعى تزامنا مع افتتاح المرحلة الأولى منها، ونقل المقرات الحكومية إليها.

وتقوم هيئة السكة الحديد حاليا بأعمال تطوير للمحطات والبنية الأساسية بداية من محطة عدلى منصور حتى الروبيكى فى الكيلو 45 بخط سكة حديد عين شمس ـ السويس، بعدما تقرر تعديل مسار حركة قطارات خط السويس لتكون محطة عدلى منصور محطة بداية ونهاية لقطارات هذا الخط بدلا من محطة عين شمس.

والمشروع يشمل إعادة تأهيل خط سكة حديد السويس بشكل كامل ورفع كفاءته بما يخدم المدن الجديدة الواقعة على طريق السويس بجانب خدمة العاصمة الإدارية، ومخطط للمرحلة الأولى من المشروع تربط مع شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى فى محطة عدلى منصور، حيث نهاية الخط الثالث للمترو بجانب الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا.

ومسار خط سكة الحديد السويس فى المسافة من عدلى منصور حتى الروبيكى سيكون منعزلا تماما من خلال سور مرتفع مثل القطار الكهربائى بما لا يتداخل من التقطاعات المرورية، من إعادة تأهيل كافة محطات هذا الخط بما يتماشى مع ما يحدث فى العاصمة الإدارية والتجمعات العمرانية الجديدة الحضارية.

يذكر أن محطة عدلى منصور التى ستكون الأكبر بالشرق الأوسط وأفريقيا عبارة عن مجموعة محطات متلاصقة تشمل محطة مترو أنفاق تمثل نهاية الخط الثالت للمترو ومحطة قطار كهربائى، تمثل أولى محطاته وأول محطة بخط الـ "شاتل باص" الذى سينطلق إلى مطار القاهرة بجانب محطة سكة حديد السويس وموقف سوبرجيت.