شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكلف شاغلى الوظائف المرشحين للتسكين كـ"معلمين" بعمل أبحاث وتسليمها للأكاديمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر تكليف شاغلى وظائف المعلمين الذين سبق لهم الترشح للتسكين على وظائف المعلمين للعام 2021/2020 بعمل أبحاث باعتبارها متطلب التنمية المهنية اللازم كأحد شروط التسكين، وبعد الموافقة على آليات تنفيذ إجراءات التسكين لشاغلي وظائف التعليم علي وظائف المعلمين الواردة في القانون 155 لسنة 2007، وذلك نظرا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصا علي صحة المعلمين.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فى خطاب تم إرساله للمديريات التعليمية، إنه يختار شاغل إحدى وظائف التعليم المرشح للتسكين علي إحدى وظائف المعلمين إعداد بحث فى أحد الموضوعين: المهارات اللازمة للمعلم فى عملية التعلم عن بعد ومتطلبات بناء المحتويات الرقمية للمناهج الدراسية، وذلك طبقا للشروط الأتية:

- يستعمل برنامج Microsoft office لكتابة البحث علي ورق مقاس A4.

- يكتب البحث بخط simplified arabic.

- تتضمن صفحة الغلاف عنوان البحث بخط حجم 18 واسم المعلم رباعيا وكود المعلم ورقمه القومي والمحافظة التابع لها.

- لابد أن يتضمن البحث عدة محاور: مقدمة أهمية البحث، أهداف البحث- تساؤلات البحث- منهجية البحث - الإطار النظري ومكوناته- توصيات البحث و مراجع البحث وتكتب جميعها بخط 14.

- لاتقل عدد صفحات البحث عن 15 صفحة ولا تزيد عن 20 صفحة.

- يتم طباعة البحث ووضعه ضمن ملف التسكين علي الكادر الذي يتقدم به المعلم من خلال الإدارة التعليمية التابع لها إلي فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين اعتبارا من يوم الأحد 25 يوليو إلى الخميس 26 أغسطس.

وتابع نائب الوزير: بالنسبة للأخصائيين يختار شاغل إحدي وظائف التعليم المرشح للتسكين علي إحدي وظائف الإخصائيين الواردة في القانون رقم 155 لسنة 2007 ، إعداد بحث في أحد الموضوعين الأتيين طبقا لطبيعة عملك وهم ( دور الأخصائي في دعم نظام التعليم الجديد 2.0 Education- دور الاخصائي في دعم المشاركة المجتمعية وحل المشكلات وفق الشروط المحددة.

- يستعمل برنامج Microsoft office لكتابة البحث علي ورق مقاس A4.

- يكتب البحث بخط simplified arabic.

- تتضمن صفحة الغلاف عنوان البحث بخط حجم 18 واسم الأخصائي رباعيا وكود الأخصائي ورقمه القومي والمحافظة التابع لها بخط حجم 14.

- يتضمن البحث عدة محاور: مقدمة أهمية البحث، أهداف البحث - تساؤلات البحث- منهجية البحث - الإطار النظري ومكوناته- توصيات البحث - مراجع البحث - وتكتب جميعها بخط 14.

- لاتقل عدد صفحات البحث عن 15 صفحة ولا تزيد عن 20 صفحة.

- يتم طباعة البحث ووضعه ضمن ملف التسكين علي الكادر الذي يتقدم به الأخصائي من خلال الإدارة التعليمية التابع لها إلي فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين اعتبارا من يوم الأحد 25 يوليو إلى الخميس 26 أغسطس.